A Altri e a Ramada vão estar hoje a reagir aos resultados dos primeiros nove meses do ano, reportados ontem depois do fecho da bolsa. A Altri registou nos primeiros nove meses deste ano um resultado líquido de 24,3 milhões de euros, o que reflete um recuo de 73,2% face ao mesmo período do ano passado, mas salientou a recuperação verificada no terceiro trimestre. Já a Ramada registou uma quebra de 24% nos lucros de janeiro a setembro, mas no terceiro trimestre também observou alguns sinais de recuperação.