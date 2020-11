O dia vai ser marcado pelos bancos centrais. Enquanto o Banco Central Europeu vai divulgar o relatório de estabilidade financeira, do outro lado do Atlântico, a Reserva Federal dos EUA vai revelar as atas da mais recente reunião de política monetária. De acordo com a Bloomberg, os analistas vão procurar sinais sobre um possível aumento das compras de ativos, que poderá ser anunciado na reunião de Dezembro da Fed.