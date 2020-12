Os Estados Unidos reportam a evolução dos novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 28 de dezembro. O consenso de mercado estima que as novas solicitações deste apoio estatal na semana passada possam ter ascendido a 774.000 – a acontecer, será apenas uma ligeira diminuição face aos 778.000 pedidos da semana precedente. Ontem a ADP divulgou o relatório sobre a criação de emprego no setor privado do país durante o mês de Novembro e os números ficaram aquém das expectativas (mais 307.000 empregos contra os 370.000 esperados), o que poderá significar que o mesmo acontecerá na sexta-feira, quando for apresentado o relatório do emprego pelo governo (a estimativa é de um aumento de 481.000 empregos no mês passado).