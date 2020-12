As autoridades norte-americanas publicam hoje os dados do mercado laboral em novembro. Será divulgada a taxa de desemprego, que foi de 6,9% em outubro, e a evolução dos salários, que ficaram praticamente estaganados. Os analistas esperam que o desemprego tenha caído ligeiramente em novembro, para 6,8%. Na quarta-feira, a ADP divulgou o relatório sobre a criação de emprego no setor privado do país durante em novembro e os números ficaram aquém das expectativas (mais 307.000 empregos contra os 370.000 esperados), o que poderá significar que o mesmo acontecerá esta sexta-feira quando for apresentado o relatório do emprego pelo governo (a estimativa é de um aumento de 481.000 empregos no mês passado).