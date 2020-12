Os líderes da UE conseguiram resolver o impasse com a Polónia e Hungria, que ameaçou atrasar a aprovação de um histórico orçamento e pacote de estímulos no valor de 1,81 biliões de euros numa altura em que a mais recente onda de infeções por covid-19 tem abalado as economias do Velho Continente. O acordo abre assim caminho para a União Europeia acionar não só o seu orçamento para os próximos sete anos, mas também um pacote de alívio pandémico no valor de 750 mil milhões de euros que será financiado por dívida comum, o que constitui um marco para o bloco europeu.