Arranca esta terça a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia tendo como principal objetivo iniciar o processo de retoma pós-crise. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, estará em Lisboa numa cerimónia que contará com uma homenagem a Carlos do Carmo. Ainda no âmbito da UE, a Agência Europeia de Medicamentos (AEM) indicou ontem que só irá pronunciar-se sobre a vacina da farmacêutica Moderna contra a covid-19 depois de mais consultas, que serão retomadas ao longo da semana em curso. "As discussões da AEM sobre a vacina da Moderna contra a covid-19 não irão terminar hoje à noite. Vão continuar quarta-feira", indicou a agência em comunicado.