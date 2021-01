A EDP Renováveis disparou ontem 7,28% para 25,8 euros, numa sessão em que atingiu um máximo histórico nos 25,90 euros. A empresa está a registar o melhor arranque de ano de sempre e tem beneficiado com o forte apetite dos investidores. O valor de mercado está já em 22,5 mil milhões de euros, superando os 22,07 mil milhões da casa-mãe. A EDPR é assim a cotada mais valiosa do PSI-20. Com esta forte subida, o analista Manuel Palomo, do Exane BNP Paribas, reviu ontem em baixa – já depois do fecho –a recomendação para a EDPR, de ‘outperform’ para ‘neutral’. Já o preço-alvo continua nos 21 euros, o que lhe confere um potencial de queda de 18,6% face ao fecho de quinta-feira.