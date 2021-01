A escalada no número de casos de covid-19 e o enorme aumento da pressão sobre os hospitais vão levar o país novamente para um confinamento rigoroso. Semana decisiva arranca hoje e as medidas deverão entrar em vigor na quinta. O primeiro passo começou ainda na sexta-feira com uma reunião de emergência com os parceiros sociais e a audição dos primeiros partidos políticos, processo que ficou concluído no sábado. Logo aí se percebeu que o país ia voltar a um confinamento geral, semelhante ao que existiu em março. Antes de decidir o figurino final das novas regras, o Governo reúne-se esta terça-feira com especialistas no Infarmed, pelas 10h. Seguem-se as formalidades para a renovação do estado de emergência, que terá de ser aprovado pelo Parlamento e assinado pelo Presidente da República, na quarta-feira. No mesmo dia à tarde o Conselho de Ministros aprovará as novas regras, que o primeiro-ministro dará a conhecer ao país e que devem entrar em vigor às zero horas de quinta-feira, dia 14.