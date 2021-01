A empresa que detém o Pingo Doce revelou ontem os dados preliminares relativos ao ano passado, com as vendas a aumentarem 3,5% para 19,3 mil milhões de euros. Em comunicado enviado à CMVM, o grupo Jerónimo Martins referiu que, a taxas de câmbio constantes, o aumento das vendas foi de 6,7%. Já as vendas comparáveis (LfL) subiram 3,5% - valor que está em linha com as previsões dos analistas da Goldman Sachs, que antecipavam uma subida de 3% nas vendas em 2020. O desempenho do grupo foi sustentado, sobretudo, pelo desempenho da polaca Biedronka, que registou um aumento de vendas de 6,7%, para 13,5 mil milhões de euros, tendo liderado o crescimento do setor do retalho alimentar na Polónia.