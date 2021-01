5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira começam a ser negociadas as ações ordinárias da Stellantis no mercado Euronext, em Paris, e no Mercato Telematico Azionario, em Milão.



A Stellantis, quarta maior fabricante automóvel do mundo, é o grupo resultante da fusão da PSA com a Fiat Chrysler, com vendas anuais esperadas de cerca de 8,1 milhões de veículos.



Na terça-feira as ações começam a ser negociadas também na bolsa de Nova Iorque.