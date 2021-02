A rede social das micromensagens reporta esta terça-feira, depois do fecho das bolsas em Wall Street, as contas do seu quarto trimestre fiscal (e do conjunto do ano). No terceiro trimestre, o Twitter registou uma queda de 22% nos lucros, face ao mesmo período do ano precedente, para 28,7 milhões de dólares, ao passo que as receitas aumentaram 14% para 936 milhões.