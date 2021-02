O Instituto Nacional de Estatística divulga os dados finais para o índice de preços no consumidor referente a janeiro. Na estimativa rápida, o INE tinha revelado que a taxa de inflação em Portugal invertera, em janeiro, a tendência dos seis meses anteriores e regressou a terreno positivo, com um crescimento de 0,3%, impulsionada, em parte, pelos custos dos alimentos não transformados. O INE divulga ainda hoje as estatísticas do emprego no quarto trimestre de 2020.