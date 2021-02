As bolsas norte-americanas voltam a negociar, depois da paragem de segunda-feira para celebração do feriado do Dia do Presidente. Também os restantes mercados dos EUA retomam as transações e o obrigacionista continuará a centrar atenções, depois de na sexta-feira as obrigações do Tesouro a 10 anos, que são a maturidade de referência, terem negociado perto de máximos de 11 meses, nos 1,203%, com os investidores a na expectativa de novos estímulos à economia e a recuperarem o apetite pelo risco em detrimento de ativos-refúgio (como a dívida soberana).