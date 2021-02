O otimismo com a recuperação da economia global em 2021 está a gerar uma onda de ganhos nas ações mundiais como não se via há mais de uma década. O índice MSCI que agrupa ações dos mercados desenvolvidos e emergentes esteve ontem a subir pela 12.ª sessão consecutiva, o que de acordo com a Bloomberg representa o ciclo de ganhos mais prolongado dos últimos 17 anos. Este momento positivo nos mercados está sobretudo relacionado com as expetativas mais favoráveis para a recuperação da economia global depois da recessão profunda de 2020 devido à pandemia. Com os planos de vacinação a avançarem agora a bom ritmo e o número de infeções por covid-19 a baixar, é de esperar alívios nas restrições que marcaram o arranque de ano na Europa e outras regiões. Além disso, os novos planos de estímulos em vários pontos do globo estão prestes a chegar ao terreno, levando os investidores a reforçar a aposta no efeito da reflação (período de crescimento económico e subida da inflação).