O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai apresentar hoje o plano nacional para o levantamento faseado – ao longo dos próximos meses – das restrições do terceiro confinamento que teve início em inícios de janeiro, estando prevista a reabertura de todas as escolas do país a partir de 8 de março, referiu a Bloomberg. A par com a reabertura das escolas a todos os alunos, passará a ser permitido que duas pessoas se sentem juntas para tomar um café ou fazer um piquenique ao ar livre, e as atividades ao ar livre depois das aulas poderão também recomeçar no mesmo dia. Na declaração de Johnson ao parlamento, espera-se também que o primeiro-minstro anuncie a permissão de mais contactos sociais a partir de 29 de março.