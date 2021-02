O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar os dados relativos à evolução da economia no quarto trimestre de 2020, confirmando os números preliminares já publicados no início deste mês. A estimativa rápida do INE aponta para que o PIB português tenha caído 7,6% no conjunto do ano passado, a maior quebra de que há registo na atual série estatística do INE. Também França apresenta hoje os números do PIB, bem como os da inflação. Nos EUA, a Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.