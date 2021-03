Os lucros da Jerónimo Martins encolheram 19,9% em 2020, para 322 milhões de euros. No ano anterior, a retalhista tinha lucrado 433 milhões de euros. Os resultados foram comunicados ontem, depois do fecho da bolsa. Num ano marcado pela pandemia, a retalhista dona do Pingo Doce reportou também vendas consolidadas de 19.293 milhões de euros, o que reflete uma subida de 3,5%. O EBITDA caiu 1% para 1.423 milhões de euros. A JM vai propor na Assembleia Geral um dividendo de 28,8 cêntimos.