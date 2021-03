A Nos teve uma queda nos lucros de 35,9% no conjunto de 2020. O crescimento dos resultados no último trimestre permitiu-lhe chegar ao final do ano com 92 milhões de euros de lucros, anunciou ontem a empresa. A operadora vai propor o pagamento de um dividendo de 27,8 cêntimos, o mesmo valor que pagou em 2020 por conta dos resultados de 2019.