A empresa de correios divulga as contas do último ano. De acordo com as previsões dos analistas do CaixaBank/BPI os CTT deverão ter registado receitas de 216 milhões de euros no quarto trimestre de 2020, o que representa um crescimento de 4% face ao período homólogo. Já o EBITDA terá aumentado 11% para 31 milhões de euros.