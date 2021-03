Os CTT fecharam o exercício de 2020 com lucros de 16,7 milhões de euros, menos 42,9% % face aos 29 milhões registados no ano anterior, comunicou ontem a empresa, já depois do fecho da bolsa nacional. As contas dos CTT foram penalizadas pelo impacto da pandemia - ainda assim, as receitas subiram 0,7% para 745,2 milhões de euros. Já a Sonaecom viu os lucros de 2020 aumentarem 15,3%, para 60,1 milhões de euros, contra 52,2 milhões em 2019. O volume de negócios consolidado da empresa liderada por Ângelo Paupério foi de 129,1 milhões de euros, menos 2,5% face aos 132,4 milhões de 2019.