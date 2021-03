As cinco cotadas que ontem reportaram, já depois do fecho da bolsa, os seus resultados de 2020, estarão a reagir na sessão de hoje aos números divulgados. São elas a Ramada, Altri, Cofina, REN e Impresa. A Sonae também apresentou na quinta-feira as suas contas, mas antes da abertura da jornada bolsista. Ainda no que diz respeito à Altri, a empresa confirmou ontem que João Manso Neto será o CEO da Greenvolt, a sua participada para as energias renováveis – que pretende cotar na Euronext Lisbon.