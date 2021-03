O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela como evoluíram os preços das casas em Portugal, por região, no quarto trimestre do ano passado, em que o país estava em confinamento parcial, já que as medidas restritivas eram, nesse período, definidas por concelhos. No terceiro trimestre, o índice de preços da habitação cresceu 7,1% em termos homólogos, 0,7 pontos percentuais abaixo do trimestre anterior.