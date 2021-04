Esta quinta-feira os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados reúnem-se para debater as quotas de produção para maio, esperando-se que mantenham o esforço de redução da oferta com o intuito de sustentar os preços. Com as cotações a subirem no início deste ano, a OPEP+ estava a contar poder começar a reduzir de forma mais visível o seu esforço de retirada de crude do mercado, mas, com os novos confinamentos na Europa, isso não deve estar para breve.