Os bancos norte-americanos começam hoje a reportar os resultados do primeiro trimestre e o pontapé de saída nesta época de divulgação de contas é dado esta quarta-feira pelo JPMorgan, Goldman Sachs e Wells Fargo. Ainda nos EUA, a Coinbase, uma das maiores plataformas de moedas digitais do mundo, dá entrada no Nasdaq Composite esta quarta-feira, numa altura em que o preço da bitcoin e da ether – as duas maiores criptomoedas – estão novamente em máximos históricos.