Depois de o o JPMorgan, Goldman Sachs e Wells Fargo terem dado na quarta-feira o pontapé de arranque pela banca norte-americana na divulgação das contas do primeiro trimestre – com as três instituições financeiras a anunciarem fortes aumentos dos lucros, reforçando a confiança na melhoria da atividade das empresas neste arranque de ano – a semana tem prosseguido com novos números neste setor. Ontem foi a vez do Citigroup e do Bank of America (BofA) e hoje será o Morgan Stanley a apresentar os seus resultados.