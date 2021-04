A época de dividendos da bolsa nacional está em curso, com a EDP a descontar a remuneração esta quinta-feira. A EDP é, de longe, a cotada portuguesa que paga o maior valor em dividendos aos acionistas. A remuneração de 753,5 milhões que será entregue a partir de 26 de abril representa quase 40% do total dos dividendos do PSI-20. Apesar dos altos e baixos nos lucros nos últimos anos, desde 2016 que o dividendo é o mesmo (0,19 euros por ação). Em 2021 a elétrica aparece mais abaixo no "ranking" dos dividendos mais rentáveis do PSI-20 ("yield" abaixo de 4%) porque as ações registaram um bom desempenho no ano da pandemia.