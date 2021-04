A época de dividendos da bolsa nacional está em curso, com a EDP a começar a distribuir a remuneração acionista a partir de hoje. Na quinta-feira passada, quando a empresa começou a descontar o dividendo, as ações em bolsa valorizaram e a justificar terá estado o plano de Joe Biden, presidente dos EUA, sobre as emissões dos gases poluentes. A EDP é, de longe, a cotada portuguesa que paga o maior valor em dividendos aos acionistas. A remuneração de 753,5 milhões que será entregue a partir de hoje representa quase 40% do total dos dividendos do PSI-20. Os sete acionistas com participações qualificadas na EDP recebem esta segunda-feira um total 313 milhões de euros em dividendos, o que representa 42% do total que a elétrica vai distribuir.