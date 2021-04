O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela as estatísticas vitais de 2020, com os dados sobre os nascimentos e os óbitos. No resto da Europa, destaque para a confiança dos consumidores e dos empresários italianos em abril, bem como para os pedidos de subsídio de desemprego em França no mês de março. Nos EUA, a associação comercial norte-americana American Petroleum Institute (API) vai revelar os dados sobre os stocks de crude no país na semana passada.