A Teixeira Duarte divulga hoje as suas contas de 2020, depois do fecho da bolsa nacional. Já a Jerónimo Martins, dona dos supermercados Pingo Doce, fechou o primeiro trimestre de 2021 com lucros de 58 milhões de euros, uma subida de 66,3% face ao mesmo período do ano passado. As vendas consolidadas aumentaram 1,5% para 4,8 mil milhões de euros, com as vendas comparáveis a registarem uma subida de 3,2%, "num contexto ainda de elevada incerteza em resultado da evolução da pandemia nos países onde o grupo opera". As contas foram reportadas ontem, depois do fecho da bolsa, pelo que as ações estarão a reagir a estes números na sessão desta quinta-feira.