Hoje há novos dados a serem divulgados na Europa. Na Zona Euro teremos os números do PIB do primeiro trimeste, da inflação de abril e do desemprego de março. Há outros Estados-membros, como Alemanha, França, Espanha, Itália, a divulgarem os seus dados de crescimento económico do primeiro trimestre. Itália e França também apresentam os valores da inflação (abril) e Espanha os das vendas a retalho (março).