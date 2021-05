A Ibersol anunciou, na madrugada de sábado, que passou de lucros a prejuizos de 55,3 milhões em 2020. A pandemia provocou no ano passado uma redução de 40,5% no volume de negócios do grupo Ibersol, que encerrou 54 unidades, a maioria localizadas em Espanha. Por outro lado, a Mota-Engil informou, na sexta-feira à noute, que estará para breve o início da oferta pública de subscrição através da qual se concretizará o aumento de capital de até 100 milhões de euros. As duas cotadas poderão estar a reagir a estas informações na sessão desta segunda-feira.