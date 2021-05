Os CTT encerraram o primeiro trimestre com um resultado líquido de 8,7 milhões de euros, um valor 136,3% acima do registado no mesmo período do ano passado, quando a empresa teve lucros de 3,7 milhões de euros. Em queda continuam as receitas, que recuaram 1,5% face ao período homólogo para 107,8 milhões de euros. Já os lucros da Corticeira desceram 20% para 16 milhões de euros, com as vendas a caírem 2% para 199,6 milhões. A empresa conseguiu reduzir a dívida remunerada líquida para 75,6 milhões, o que traduz uma queda homóloga de 76,7 milhões. As contas de ambas as empresas foram divulgadas ontem, depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações estarão a reagir na sessão de hoje.