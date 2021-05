A EDP Renováveis divulgou hoje as suas contas do primeiro trimestre do ano antes da abertura da bolsa, pelo que estará a reagir aos resultados durante o dia. A casa-mãe EDP também reporta os seus números nesta quinta-feira, mas após o encerramento da sessão bolsista. A empresa de energias renováveis registou uma queda homóloga de 39% no lucro líquido do primeiro trimestre deste ano para os 38 milhões de euros, face aos 62 milhões apresentados até março do ano passado, de acordo com o comunicado divulgado nesta manhã de quinta-feira à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).