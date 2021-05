A divulgação dos resultados do primeiro trimestre e hoje é a vez de a REN - Redes Energéticas Nacionais e a Glintt apresentarem as suas contas ao mercado. Entre janeiro e março do ano passado, a REN teve um resultado líquido de 13,2 milhões de euros, um valor em linha com o lucro alcançado em igual período do ano precedente. Já a Glintt registou lucros de 477 mil euros no primeiro trimestre de 2020, uma melhoria de 7,6% face aos mesmos três meses de 2019.