A secretária norte-americana do Comércio, Gina Raimondo, acolhe uma cimeira para debater a escassez mundial de semicondutores. Entre as empresas convidadas estão a Google, Amazon, Samsung e TSMC. Já na Europa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, o membro do conselho do BCE Robert Holzmann, e a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, discursam numa conferência do banco central austríaco sobre "género, dinheiro e finanças". No plano político, os três candidatos que esperam suceder a Angela Merkel na chancelaria alemã debatem as políticas da União Europeia.