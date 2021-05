A Navigator desconta hoje a remuneração aos acionistas que será paga a partir de dia 25. A empresa habituou os acionistas a dividendos generosos, entregando habitualmente valores superiores ao lucro obtido. Este ano (e para já) é diferente, com a companhia de pasta e papel a cortar a remuneração em 50%, para 14 cêntimos por ação, colocando o "payout" abaixo dos 100%. Ainda assim a fabricante de papel continua a fazer parte do lote das cotadas nacionais com um "dividend yield" igual ou superior a 5%. Acresce que a Navigator também habituou os acionistas com remunerações fora da época regular através da distribuição de reservas.



(Informação corrigida para alterar a data de apresentação de contas do primeiro trimestre. Será no dia 28 de maio, e não esta sexta-feira)