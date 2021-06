Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as estatísticas do comércio internacional relativas a abril, a evolução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2020 e, no setor da construção, as obras licenciadas em concluídas no primeiro trimestre deste ano. Apresenta ainda os índices de produção, emprego e remuneração na construção, com referência a abril. No resto da Europa, também a Alemanha. Dinamarca, Estónia e Hungria reportam os números da balança comercial.