Recomeçam esta quinta-feira em Viena as conversações em torno do programa nuclear do Irão, numa altura em que persistem discordâncias quanto à retirada de algumas sanções e à redução gradual das atividades nucleares do país. Ontem, os preços do petróleo estiveram a subir por força do aumento robusto do consumo no ocidente mas também por se atenuar a perspetiva de um regresso de mais crude iraniano aos mercados – isto depois de o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, ter dito que as sanções contra Teerão não deverão ser levantadas.