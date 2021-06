O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai dar mais detalhes sobre a evolução dos preços das casas nos primeiros três meses do ano quando divulgar o Índice de Preços da Habitação para este período. Em 2020, o preço das habitações registou um aumento de 8,4% no último ano, menos 1,2 pontos percentuais do que o verificado em 2019. No total do ano passado foram transacionadas quase 172 mil casas.