A Corticeira Amorim adquiriu 50% da Herdade do Rio Frio ao BCP por 14,5 milhões de euros, foi ontem anunciado. A empresa liderada por António Rios Amorim tem um acordo para a aquisição dos restantes 50% com a Parvalorem. Já a REN viu a Moody’s rever em alta a sua perspetiva, de estável para positiva. Notícias que surgiram já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações destas cotadas poderão estar a reagir na sessão desta sexta-feira.