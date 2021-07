Presidente do BCE participa nos Encontros Económicos de Aix-en-Provence

Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), participa nos Encontros Económicos de Aix-en-Provence, uma iniciativa anual do Le Cercle des économistes, que este ano tem o tema "Aproveitar o futuro, juntos". Devido à pandemia, o evento irá realizar-se num formato híbrido. Além da presidente do BCE, vai participar neste encontro Michel Barnier, negociador-chefe da União Europeia para o brexit. Também o ministro da Economia de Portugal, Pedro Siza Vieira, marca presença.