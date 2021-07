A SAD do Benfica arranca hoje com um novo empréstimo obrigacionista para tentar captar até 35 milhões de euros. As obrigações, destinadas ao retalho, podem ser subscritas entre esta segunda-feira e 23 de julho e a emissão terá uma taxa de juro fixa bruta de 4%, com o reembolso de capital ao seu valor nominal a feito a 28 de julho de 2024.