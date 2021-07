As atas da Reserva Federal dos EUA foram divulgadas no final da tarde de ontem, já depois do fecho da sessão europeia. Por esse motivo, será de esperar que as bolsas europeias e asiáticas estejam a reagir a esta divulgação. No documento, pode ler-se que as conversas sobre uma retirada de estímulos dentro do banco central norte-americano estão a ganhar cada vez mais força e há vários membros que consideraram que o abrandamento pode chegar antes do previsto.