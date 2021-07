A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar uma emissão de bilhetes do tesouro (BT) com maturidade em 2022. O instituto tem como objetivo colocar entre 750 e 1.000 milhões de euros, depois de na semana passada ter estado no mercado com uma emissão de Obrigações do Tesouro, com prazos a 9 e 16 anos. A 19 de maio, Portugal colocou 1.750 milhões de euros em BT a seis e a 12 meses, com os juros a caírem para mínimos de sempre nos dois prazos, em -0,571% e -0,536%, respetivamente.