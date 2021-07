A Nos vai estar a reagir aos resultados reportados ontem depois do fecho da bolsa. A operadora lucrou no primeiro semestre deste ano 73,9 milhões de euros, mais do que duplicando os 35 milhões de euros registados em período homólogo do ano passado – fruto dos 30,6 milhões registados no primeiro trimestre deste ano, a que somam mais 43,3 milhões de euros do segundo trimestre.