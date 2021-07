O BCP, outro dos pesos pesados da bolsa portuguesa, divulga os números do primeiro semestre. O BCP deverá registar um prejuízo de 60 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, após 40 milhões de euros em lucros no mesmo período do ano passado, de acordo com a previsão feita pelo CaixaBank BPI. Fatores como as provisões cambiais na Polónia justificam esta queda.