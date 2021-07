A Jerónimo Martins, EDP Renováveis e a Greenvolt divulgam esta quarta-feira os seus resultados dos primeiros seis meses do ano. A retalhista dona do Pingo Doce e a subsidiária da Altri para as energias renováveis reportam os seus números depois do fecho da bolsa nacional. A EDPR apresentou lucros de 142 milhões de euros, uma queda de 44% mas acima do esperado pelos analistas.