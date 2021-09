5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A revisão trimestral do PSI-20 tem efeitos a partir desta segunda-feira e traz uma importante mudança: a entrada da Greenvolt no índice de referência nacional, cumprindo a expetativa da empresa especializada em biomassa. Dois meses após ter entrado em bolsa, a Greenvolt sobe à principal montra da bolsa e faz com que o PSI-20 conte com 19 cotadas.