O banco central dos EUA decidiu não mexer na taxa dos fundos federais, que se manteve entre os 0% e os 0,25%, mas que poderá registar já alguma subida em 2022. Também decidiu não proceder a qualquer alteração no valor da compra de obrigações, que se mantém nos 120 mil milhões de dólares por mês. E apesar de a Fed ter dito que "em breve poderá ser garantida" uma moderação no ritmo destes estímulos pandémicos, em vigor desde a primavera de 2020, o facto de por agora se manterem nos atuais níveis entusiasmou os investidores do outro lado do Atlântico. Na sessão de hoje será a vez de se manifestarem as reações na Europa.