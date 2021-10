China não está a cumprir fase 1 do acordo comercial?

A representante norte-americana do Comércio, Katherine Tai, vai dizer esta segunda-feira que a China não está a cumprir a fase 1 do acordo comercial celebrado sob a presidência de Donald Trump e que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2020, até 31 de dezembro de 2021, avançaram vários meios de comunicação social. Segundo a CNBC, Tai está a avaliar potenciais ações contra a China pelo não cumprimento desta fase do acordo. Entre essas ações incluem-se potenciais tarifas alfandegárias adicionais.